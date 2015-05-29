Санкції США щодо Криму залишаться в силі незалежно від дій Росії на Донбасі – Пайєтт

Про це посол США в Україні написав Джеффрі Пайєтт у Twitter.

«Санкції щодо Криму залишаться в силі, незалежно від дій Росії в східній Україні, припинення вогню згідно Мінським домовленостям», - повідомив він.

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«Санкції США розроблені таким чином, щоб Росія відповіла за незаконну анексію Криму, але щоб не порушити вільний потік інформації для місцевого населення», - додав Пайєтт.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

Також у 2014 році США і ЄС ввели ряд санкцій стосовно представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.