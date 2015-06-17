Уряд послідовно наводить порядок у газовій сфері, попри критику - депутат

Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету з питань бюджету Олег Медуниця.

"Уряд Яценюка вперше знизив норми споживання в будинках без газових лічильників, а також зменшив тарифи для осіб, які гріють воду без газових лічильників", - повідомив народний депутат.

Він підкреслив, що ці рішення відбувалися без жодного тиску критиканів чи делегованого ними в Уряд міністра екології Ігоря Шевченка.

"Я подивися стенограми засідань Уряду. Жодного слова представник вашої політичної сили не сказав про зменшення тарифів, а ви говорите про зменшення тарифів на телешоу і з цієї трибуни. Це є огульний популізм, тому що Уряд вчинив абсолютно правильно, коли замовив аудит провідних компаній, які дослідять, чи завищені тарифи чи ні", - звернувся представник "Народного фронту" до критиків.

Він також закликав партнерів по коаліції сприяти злагодженій роботі парламенту: "Коли наші урядові закони не проходять у парламенті, це діє просто деморалізуюче на громадян».

«Люди не розуміють, як в країні, яка веде війну, протистоїть військовій агресії, може бути такий розгуляй у Верховній Раді", - наголосив Медуниця.

"Я уважно дивився інтерв'ю Фірташа на ОРТ, він сказав, що вважає Уряд Яценюка своєю загрозою. Це говорить Фірташ, який все робить на вимогу Путіна, який все робить, щоб Україна перестала існувати як така", - резюмував депутат.