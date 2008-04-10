Бондаренко: Блок Кличка втягує у владу хижих забудовників

Голова Київської міської організації партії „Реформи і Порядок” Володимир БОНДАРЕНКО заявляє, що Блок Віталія Кличка втягує у київську владу людей, які нічим не кращі від представників команди нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це йдеться у коментарі В.БОНДАРЕНКА, переданому агентству УНІАН.

Нагадуючи, що на попередніх виборах до Київради партія „Реформи і Порядок” знайшла для себе прийнятний формат співпраці з Віталієм КЛИЧКОМ і його командою, утворивши єдиний виборчий блок, В.БОНДАРЕНКО констатує, що сьогодні ситуація міняється: “Ми ухвалили рішення, що на місцевому рівні входимо у Блок Юлії Тимошенко і йдемо разом із ним на вибори до Київради. Адже ми вже входимо до цього блоку на державному рівні”.

Разом з тим, зазначає В.БОНДАРЕНКО, є й інші причини “відходу” партії від Блоку Кличка. “Справа в тому, що у Блоці та фракції В.КЛИЧКА почалися негативні процеси втягування у свій актив людей, погляди яких не збігаються з нашим баченням розвитку міста”, - зазначив він.

При цьому В.БОНДАРЕНКО наголосив: “Ми заявили різкий протест В.КЛИЧКУ проти втягування у виборчий список бізнесмена Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО, який дуже активно займався розподілом земельних ділянок, особливо у Гідропарку. Коли я його запитав, чому він, представник опозиційної меру фракції „Нашої України” у Київраді, бере активну участь у „дерибані” землі, Д.АНДРІЄВСЬКИЙ відповів, що „можна іти шляхом спротиву, а можна брати участь”.

Також В.БОНДАРЕНКО згадав партію бізнесмена Лева ПАРЦХАЛАДЗЕ „Європейська столиця”, яка безуспішно намагалася пройти до Київради на минулих виборах. “Думаю, що і цього разу присутність цієї партії у Блоці Кличка не додає йому, ні авторитету, ні впевненості у перемозі”.

При цьому В.БОНДАРЕНКО заявив: “Що стосується Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, то минулого разу до нього були серйозні претензії по деяких об’єктах будівництва у Києві, ї я думаю, що ці претензії кияни не забули”. Водночас, він не уточнив, про що саме йдеться.

Натомість В.БОНДАРЕНКО наголосив: “Тому ті люди, яких можна назвати хижими забудовниками, є абсолютно неприйнятними для мене як керівника Київської міської організації ПРП. На превеликий жаль, Блок Кличка поступово перетворюється у структуру, яка втягує в київську владу людей, які нічим не кращі від представників команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.