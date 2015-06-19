Сьогодні Рада заслухає Кабмін щодо візової лібералізації та криміногенної ситуації (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також у порядку денному, зокрема, повторний розгляд з пропозиціями президента законопроекту про внесення змін до Закону “Про Національну гвардію України”, а також законопроекту про внесення змін до Закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” щодо удосконалення пенсійного забезпечення.

Крім того, у першому читанні розглядатимуться законопроекти, які стосуються субсидій пенсіонерам на житлово-комунальні послуги, впровадження Єдиної державної системи моніторингового виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні платежі.

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Серед іншого планується розгляд законопроекту, що стосується забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі.

Депутати також заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування розкрадання державних коштів під час надання послуг із збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках.