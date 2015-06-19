Рада удосконалила процес оформлення субсидій населенням

15:55, 19 червня 2015
Політика
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Верховна Рада ухвалила  законопроект, який спрощує процес оформлення субсидій для населення. 

Фото УНИАН

Співавтором законопроекту  №2676 став народний депутат  Олег Кулініч із депутатської групи «Партія Відродження».  

Олег Кулініч вважає прийняття законопроекту революційним з точки зору справедливого нарахування субсидій для українців. На думку нардепа, парламент нарешті зміг перемогти абсурдні обмеження уряду.

 «Сьогодні величезна проблема - штрафи за оформлення субсидій. Лише 15% громадян заповнили ці документи без помилок. Це означає,  що чиновник у регіоні вважає помилку свідомою, і людина повинна буде повернути державі субсидію в подвійному розмірі. Оскільки критерії визначення свідомості чи несвідомості вчинення помилки немає, відповідна постанова залишала простір для маніпулювання з боку чиновника», - пояснив необхідність прийняття  такого документа  Олег Кулініч.

«За» законопроект проголосували 229 народних депутатів, що, на думку Кулініча, свідчить про те, що опозиція здатна змушувати владу визнавати свої помилки і домагатися результату.

«Субсидія для багатьох людей сьогодні фактично є єдиним способом вижити в тих складних економічних умовах, які склалися в країні. Тому нашою місією було змусити Верховну Раду встановити соціальну справедливість, що ми і зробили». – підсумував Олег Кулініч.

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