Рада удосконалила процес оформлення субсидій населенням

Співавтором законопроекту №2676 став народний депутат Олег Кулініч із депутатської групи «Партія Відродження».

Олег Кулініч вважає прийняття законопроекту революційним з точки зору справедливого нарахування субсидій для українців. На думку нардепа, парламент нарешті зміг перемогти абсурдні обмеження уряду.

«Сьогодні величезна проблема - штрафи за оформлення субсидій. Лише 15% громадян заповнили ці документи без помилок. Це означає, що чиновник у регіоні вважає помилку свідомою, і людина повинна буде повернути державі субсидію в подвійному розмірі. Оскільки критерії визначення свідомості чи несвідомості вчинення помилки немає, відповідна постанова залишала простір для маніпулювання з боку чиновника», - пояснив необхідність прийняття такого документа Олег Кулініч.

«За» законопроект проголосували 229 народних депутатів, що, на думку Кулініча, свідчить про те, що опозиція здатна змушувати владу визнавати свої помилки і домагатися результату.

«Субсидія для багатьох людей сьогодні фактично є єдиним способом вижити в тих складних економічних умовах, які склалися в країні. Тому нашою місією було змусити Верховну Раду встановити соціальну справедливість, що ми і зробили». – підсумував Олег Кулініч.