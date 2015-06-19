Клімкін: За рік у МЗС не було справжніх провалів

Таку думку він висловив в коментарі виданню "Апостроф".

"Не думаю, що у нас були справжні провали, однак є кілька моментів, які за рік закінчити не вдалося. Це, наприклад, нейтралізація російської пропаганди, хоча ми, звичайно, не одні на цьому фронті, а також завершення реформи дипломатичної служби", — зазначив він.

При цьому своїм основним досягненням Павло Клімкін вважає досягнення солідарності з Україною "всього світу". Як зазначив міністр, наша держава використовує підтримку міжнародного співтовариства на благо країни у всіх сферах, в тому числі в процесі європейської інтеграції, питання захисту прав та інтересів українців за кордоном, а також у контексті популяризації України по всьому світу.

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"І для цього ми успішно використовуємо не лише традиційні методи, але й сучасні інформаційні технології. Twitter МЗС України став п'ятим за рівнем активності серед політичних акаунтів в світі. Наша широка присутність у соціальних мережах дозволяє нам максимально ефективно поширювати інформацію", — підкреслив міністр.

Слід зазначити, що основними цілями на майбутнє міністр назвав збереження солідарності світу з Україною в боротьбі з російською агресією, перенесення перспективи вступу України в Європейський союз з довгострокового на середньостроковий період, а також закінчення реформи дипломатичної служби.