Мороз знає, у чиїх руках ключ, і пропонує обмін

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що до антикризової коаліції приєднається фракція «Наша Україна».

Як повідомила журналістам голова прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА, про це О.МОРОЗ сказав під час зустрічі з колишнім послом США в Україні Уїльямом МІЛЛЕРОМ.

О.МОРОЗ запевнив У.МІЛЛЕРА, що із створенням антикризової коаліції зовнішня політика України залишиться незмінною. Це, за його словами, закріплено і в угоді про створення коаліції, яка є фактично стратегією розвитку держави.

«Європейський вибір України - це моє ключове завдання», - заявив О.МОРОЗ.

О.МОРОЗ зазначив, що антикризова коаліція відкрита для приєднання. При цьому він висловив переконання, що до коаліції увійде фракція «Наша Україна».

Голова ВР проінформував колишнього посла про поточну політику економічної ситуації в Україні. Зокрема, говорячи про перспективи формування нового уряду, О.МОРОЗ заявив, що ВР може сформувати уряд за два дні. «Президенту потрібно забезпечити свою конституційну функцію – представлення кандидатури прем’єр-міністра, визначеного коаліцією, на розгляд парламенту», - сказав О.МОРОЗ.

«Ключ до розв’язання проблеми - в руках у Президента», - сказав він, додавши, що, на його переконання, В.ЮЩЕНКО отримає беззастережну підтримку як у ВР, так і в уряду, якщо виконає свій конституційний обов’язок.

О.МОРОЗ також піддав критиці ідею розпуску парламенту, охарактеризувавши її як безперспективну для України.

Наприкінці зустрічі О.МОРОЗ запевнив У.МІЛЛЕРА, що “всі демократичні надбання, в тому числі які виборов Майдан, я буду відстоювати і сподіваюсь на успіх”.