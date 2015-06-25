Держкомпанії - джерело специфічної корупції, коли чиновники "сидять" на потоках - Яценюк

Держкомпанії є основним джерелом корупції в країні.

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Причому це така специфічна корупція. Це політична корупція — сидіти на потоках. Уряд у нас коаліційний? Коаліційний. Під міністерством - десятки, сотні компаній. Обов'язково з'являються політичні партії, які ставлять туди своїх людей. Крадуть", - каже він.

Яценюк вважає, що держкомпанії слід приватизувати, а в тих, які мають стратегічне значення для безпеки держави - потрібно змінити менеджмент.

Читайте такожУкраїнські судді та міліція мають отримувати вищу зарплату, щоб не підживлювати корупцію – місія ЄС

"Але для того, щоб туди прийшов правильний менеджмент, потрібно дати правильну оплату. Тому що на 10 тис. грн ніякий СЕО (генеральний директор - Ред.) туди не прийде працювати. І тут популісти в парламенті, якщо пам'ятаєте, на початку цього року обмежили розмір зарплат в держкомпаніях. Це означає тільки одне: будуть красти в десять разів більше", - прогнозує прем'єр.

Яценюк зазначає, що поки це обмеження зняли, і Айварас Абромавічус в Мінекономіки працює над тим, щоб залучити кадри, але міністерства саботують подачу на номінаційний комітет нових керівників.

Повний текст інтерв'ю Арсенія Яценюка читайте у випуску журналу "Новое время" 26 червня.