Перед Кабміном вимагають відставки Квіташвілі

Мітингарі переконані, що за сім місяців роботи у якості очільника МОЗУ Олександр Квіташвілі не впорався з жодним поставленим перед ним завданням. Як заявили присутні перед Кабміном, в Україні досі не розпочато закупівлю ліків, а ціноутворення на основні медпрепарати, зокрема для інсулінозалежних людей, залишається неконтрольованим.

"Хворі, життя яких залежить від дорогих медпрепаратів, очікували також на продовження експерименту з реімбурсації (часткової компенсації вартості ліків за державний кошт), втім міністр Квіташвілі відстрочив виплати компенсацій на купівлі ліків на наступний рік", - скаржаться учасники мітингу. «Одна із найстрашніших ситуацій зараз склалась із хворими на цукровий діабет. Один шприц-ручка коштує 500 гривень, людині потрібно як мінімум 10 таких шприц-ручок на місяць. На свою пенсію можна купити лише половину від потреби. Ліків мені вистачає на півмісяця. А решту часу що робити? Чекати на кому?», - каже Ольга Катан, учасниця акції протесту під Кабміном.

У парламенті додали, що МОЗ України під керівництвом Квіташвілі за понад півроку роботи не подав жодного законопроекту на розгляд Верховної Ради для реформування галузі охорони здоров’я. «У якості своїх результатів МОЗ презентує напрацювання минулих років, а депутатам пропонує прийняти законопроекти, які ще навіть не зареєстровані у Верховній Раді. Називати ці документи «пакетом реформ» просто смішно. Це фільчина грамота», - пояснює народний депутат, член депутатської групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко.

Депутат нагадує, що ще 15 травня у парламенті було зареєстровано постанову про звільнення Олександра Квіташвілі (№ 2864). Окрім представників групи «Партї «Відродження», ініціаторами її подання стали депутати і інших парламентських фракцій. «Очільнику МОЗУ досить імітувати реформи. Для справжніх реформ потрібно розробити ряд законопроектів: внести зміни до основ законодавства про охорону здоров’я, прийняти закон про заклади охорони здоров’я, ввести обов’язкове страхування відповідальності медпрацівників», - заявив Шипко.

Він підкреслив, що якщо цього не буде зроблено на галузь охорони здоров’я чекає не реформа , а колапс. Ліки і надалі залишатимуться недоступними для населення, пацієнти будуть без препаратів через затримку держзакупівель, а у 2016 році через у структурі МОЗУ може розпочатися справжній «закладомор» - тисячі українських лікарень можуть залишитися без фінансування через не виважені та недосконалі пропозиції МОЗ щодо реформування галузі.

Партія «Відродження» вчергове заявила, що вимагає відставки Міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі з займаної посади, щоб врятувати систему охорони здоров’я України від його «реформ» .