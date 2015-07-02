Порошенко заборонить носити балаклави в мирний час

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко прибув до Львова 2 липня для зустрічі з президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським.

Під час наради президент України, зокрема, повідомив, що внесе подання до ВР про заборону ходіння в балаклаві в мирний час.

Зустріч президентів відбудеться у Палаці Потоцьких у Львові, після чого Порошенко планує дати прес-конференцію за підсумками візиту до Львова.

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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Броніслав Коморовський прибув до Львова сьогодні. У програмі його візиту: зустріч з президентом України Петром Порошенком у форматі віч-на-віч; відвідини урочистого засідання вченої ради Львівського національного університету ім. Франка з нагоди вручення йому диплома почесного доктора (honoris causa) цього вузу; відвідини військових поховань на Личаківському цвинтарі у Львові.