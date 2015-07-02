Президент Польщі Коморовський прибув в Україну

Про це УНІАН повідомили у львівській ОДА.

Коморовський планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком.

Зустріч пройде у форматі тет-а-тет.

Також він відвідає урочисте засідання вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди вручення йому диплома почесного доктора (honoris causa) цього вузу.

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Коморовський планує відвідати поховання військових на Личаківському цвинтарі у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на президентських виборах у Польщі лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Анджей Дуда переміг нинішнього главу держави Коморовського.

Дуда офіційно вступить на посаду глави держави 6 серпня.