Рада із третьої спроби ухвалила зміни до закону про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих дискусій щодо призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували 228 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Законі України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року визначається, що у структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України.

Зауважується, що Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України – Головний військовий прокурор, утворюється у ГПУ на правах самостійного структурного підрозділу.

Так само, на правах самостійного структурного підрозділу, в ГПУ утворюється і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка, зокрема, здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України.

Визначається, що призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.

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Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначається Генеральним прокурором України.

Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять: 4 особи, визначені Радою прокурорів України; 7 осіб, визначених рейтинговим голосуванням у Верховній Раді України.

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше 6 осіб. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Генпрокурором України ВРУ не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу 5 осіб.

Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.

Конкурс на право обійняти адміністративні посади у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників ЗМІ на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії у мережі Інтернет.

Крім того, встановлюється, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генпрокурору.

Встановлюється, що загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15 тис. осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тис. осіб.

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Визначається, що військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі.

Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується президентом України.