Нардепи не підтримали зміни до закону про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували лише 224 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати знову спробували проголосувати законопроект, але він ще раз набрав лише 224 голоси. Депутати кілька разів намагалися повернутися до його розгляду, але ця пропозиція не набирала необхідної кількості голосів.

У засіданні ВР було оголошено перерву для розгляду цього питання, але після перерви ВР перейшла до іншого питання.

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Проект передбачає внесення змін до Закону "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року. Змінами пропонувалося визначити перелік адміністративних посад військових прокуратур, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і порядок призначення на ці посади, а також чітко розмежувати суб'єкта призначення на адміністративні посади в регіональних та місцевих прокуратурах.

Також з метою оптимізації структури регіональних та місцевих прокуратур з урахуванням обсягу виконуваної роботи, обсягу мешканців регіону та інших показників законопроект пропонує внести зміни до статей 10 і 12 закону, встановивши, що визначення кількості заступників керівника регіональної та місцевої прокуратури здійснюється у кількості не більше трьох для заступників керівника регіональної прокуратури та двох для заступників керівника місцевої прокуратури.

На «перехідний» період проектом пропонувалося встановити певні особливості застосування закону, які б дозволили здійснювати формування професійного прокурорського корпусу. Зокрема, передбачити, що призначення прокурорів, які на день набрання чинності законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратурах, до місцевих прокуратур здійснюватиметься за результатами успішного проходження тестування. У свою чергу добір кадрів в місцеві прокуратури осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, відбуватиметься також за умови проходження стажування строком до року. Призначення та звільнення прокурорів, у тому числі з адміністративних посад, здійснюватиметься без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних, наукових установ прокуратури протягом року здійснюватиметься за процедурами, визначеними Дисциплінарним статутом прокуратури України, що затверджений постановою Верховної Ради України.

Призначення на адміністративні посади в місцеві прокуратури здійснюватиметься шляхом проведення відкритого чотирирівневого конкурсу.

Передбачається також, що положення статті 12 та додатку до названого закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур (зі змінами) набирають чинності з 15 грудня 2015 року. До створення зазначених прокуратур їхні повноваження здійснюватимуть міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури, що діють на сьогодні, а за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігатиметься відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності законом, при реалізації функцій прокуратури.