Рада провалила прийняття закону про муніципальну варту

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні проголосували лише 163 народних депутати зі 293, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати багато разів не могли повернутися до розгляду цього питання, а потім знову не підтримали його під час "сигнального" голосування.

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Законопроектом передбачено, що муніципальна варта – це виконавчий орган в системі місцевого самоврядування, що створюється у порядку, визначеному цим Законом, з метою забезпечення охорони публічного порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території, що перебуває під юрисдикцією рад міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва, Севастополя, а також юрисдикцією сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання, та утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Основними завданнями муніципальної варти є, зокрема, забезпечення охорони публічного порядку; профілактика правопорушень; інформування органів та підрозділів поліції про виявлені кримінальні правопорушення; виконання окремих адміністративних стягнень; охорона майна, що перебуває у комунальній власності.

Згідно з проектом закону, муніципальна варта створюється за рішенням ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, міст Києва та Севастополя, а також за рішенням сільської, селищної, міської ради територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

Ці ж самі органи влади визначають структуру та штатну чисельність варти. Водночас у складі варти має бути не більше 10 службовців на 10 тис. осіб, які постійно проживають на території юрисдикції відповідної місцевої ради.

Рішення про ліквідацію муніципальної варти може бути прийняте через неспроможність її утримання за рахунок коштів місцевого бюджету; неналежне виконання вартою своїх повноважень.

Муніципальна варта та її підрозділи не входять до структури територіальних органів поліції.

До складу муніципальної варти входять: керівник, заступник керівника та службовці муніципальної варти. Керівник муніципальної варти в кінці кожного календарного року подає до відповідної ради щорічний звіт про діяльність муніципальної варти.

Також пропонується встановити, що для забезпечення виконання завдань, покладених цим Законом на муніципальну варту, її службовці уповноважені застосовувати: фізичний вплив; спеціальні засоби: гумові кийки; засоби, споряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої дії; спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби; службових собак та службових коней.

Закон у разі ухвалення мав набрати чинності з 1 січня 2016 року.