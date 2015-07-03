Шульц не бачить можливості військового вирішення конфлікту в Україні

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді. Мартін Шульц висловив обурення "усіма тими стражданнями, які випали на долю українського народу" останнім часом, і додав, що "ніколи не міг собі уявити, що кордони в Європі знову можуть бути перезмінені силою".

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Він наголосив, що події в Україні турбують усіх європейців. "Ми не можемо просто так стояти і дивитися, як основоположні принципи міжнародного співтовариства порушуються", - сказав президент Європарламенту.

Мартін Шульц зазначив, що після початку конфлікту в Україні, після незаконної анексії Криму Євросоюз розпочав роботу над "пошуком мирного розв'язання". Він додав, що підтримує посередницькі зусилля канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.

"Але нам треба дивитися в обличчя фактам: немає військового розв'язання конфлікту. Всі сторони дуже добре знають про те, що необхідно обмежувати себе, стримувати й утримуватися від розпалювання війни і підбурювання націоналістичної риторики", - сказав президент Європарламенту.

За словами Мартіна Шульца, "старий закон "око за око" залишає усіх сліпими".