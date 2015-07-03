Порошенко заявляє про необхідність нових санкцій проти Росії у випадку зриву мирного процесу

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час зустрічі з делегацією Конгресу США, яка буде брати участь у засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ в Гельсінкі (Фінляндія).

"Нам потрібен ефективний і скоординований план у разі зриву Мінських домовленостей. Мова йде про нову хвилю санкцій, добре скоординовані дії. Росія повинна заплатити справедливу ціну за вбивства українців і за окупацію України. Вона повинна нести відповідальність за це", - підкреслив Порошенко.

Також у ході зустрічі глава держави назвав візит делегації в Україну напередодні Дня незалежності США, а також напередодні засідання ПА ОБСЄ символом сильного стратегічного партнерства між країнами.

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"Ми вдячні за ефективну координацію наших зусиль, як в імплементації Мінських домовленостей, так і в забезпеченні міжнародної єдності і солідарності з Україною, де США відіграють дуже важливу роль", - підкреслив Порошенко.

"Підтримка, яку Україна отримує весь цей час у військовій, військово-технічній, фінансовій сфері, у сфері безпеки, моральна підтримка дуже важлива, адже вона відіграє ключову роль для єдності, захисту наших цінностей, демократії від однієї з найсильніших армій у світі", - сказав він і додав, що "найважливішим для нас сьогодні є єдність усього світу, і без Сполучених Штатів таке єдність було б неможливо".

Глава держави підкреслив прихильність українців європейському вибору і зазначив, що має намір реформувати країну. "Ми - європейська нація. Українці мають право жити в Європі, втілювати у життя демократичні стандарти і захищати свої цінності", - підкреслив Порошенко.

Президент також висловив вдячність американській стороні за проведення навчань українських військовослужбовців на Яворівському полігоні. "Вважаю, що ця програма дуже ефективна для підвищення рівня наших Збройних сил і вона корисна не тільки для нас, але і для США, оскільки у нас є річний унікальний досвід "гібридної" війни", - зазначив Порошенко.

Глава держави наголосив на важливості подальшого поглиблення військового співробітництва, зокрема, у сфері посилення обороноздатності України.

В ході спілкування конгресмени запевнили, що США приділяють значну увагу розвитку подій в Україні. Співрозмовники, зокрема, відзначили сильні законодавчі ініціативи щодо нашої держави, серед яких прийняття Акту на підтримку свободи України, зазначили в прес-службі.

У зустрічі взяли участь сенатор США, співголова Гельсінської комісії Роджер Уикер, а також конгресмени Роберт Адерхольт, Стівен Коен, Гвен Мур, Річард Хадсон і Майкл Фіцпатрік.