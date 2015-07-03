Яценюк закликав Раду та Президента разом нести політичну відповідальність за реформи

«Прошу, щоб Парламент разом з Урядом та Президентом далі ніс всю політичну відповідальність за проведення правильних, складних, але ефективних реформ в країні», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні колегії МОН у п’ятницю, 3 липня.

Арсеній Яценюк нагадав про ухвалений вчора Верховною Радою закон про реструктуризацію валютних кредитів: «Я поважаю український Парламент, тому що він вибраний волею народу України. Але я переконаний, що український Парламент повинен поважати країну».

«Є ще багато «цікавих» ідей. Можна гривню прирівняти до долара. Можна по вартості кілограм сала прирівняти до кілограма золота. Можна ще пару цікавих реформ провести. Наприклад, щоб зразу після дитячого садка дати можливість піти на пенсію. Це ж популярно буде. Або всіх звільнити від податків, і ще щоб не ходили на роботу і щоб держава всіх утримувала. Аплодувати будуть перед місцевими виборами - не знаю, правда, хто і кому», - сказав він.

Він навів як приклад досвід Грузії – «як там працював Парламент, Уряд і Президент при проведенні реформ»: «Дискусії, звичайно, були. Але все, що вносив Уряд, голосувалося невідкладно».

Натомість в Україні, за його словами, проголосовані лише 30% урядових законопроектів: «70% – так і залишилися десь у кабінетах Парламенту. Проте всі популістські речі, в особливості перед муніципальними виборами, приймаються на ура».

«Я сподіваюся, що ми всередині коаліції проведемо серйозну розмову разом із Президентом, зі всіма членами Уряду, зі всією проєвропейською коаліцією. І спільно будемо проводити реформи, розуміючи, що це політична відповідальність за долю країни, а не рівень політичних рейтингів тієї чи іншої партії», - наголосив Арсеній Яценюк.