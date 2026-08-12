Новоросійськ атакували сотні дронів: у порту прильоти та пожежі (відео)

У місті фіксуються численні осередки пожеж.

Краснодарський край Росії цієї ночі атакували сотні дронів, жителі Новоросійська скаржилися, що це була чи не наймасовіша атака за останній час. Повідомляється про прильоти та пожежі у багатьох районах міста, зокрема, в порту, на нафтовому терміналі та біля стоянки кораблів ВМФ РФ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що Краснодарський край вночі відбивав "масовану атаку кількох сотень безпілотників ЗСУ".

За його словами, під ударом опинилися Новоросійськ, Анапа, Геленджик і Темрюцький район. Він також повідомив, що уламки дронів упали на чотири підприємства.

Відео дня

Telegram-канали публікують фото та відео зі стовпами чорного диму в небі, сервіс NASA Firms фіксує численні пожежі у місті після атаки.

Як пише Exilenova+, у Новоросійську було атаковано Новоросійський комбінат хлібопродуктів. На території підприємства зараз триває пожежа.

Це великий зерноперевалочний комплекс у порту Новоросійська, призначений для прийому, зберігання та навантаження зерна на морські судна для подальшого експорту. Він включає два елеватори та комплекс портових споруд. Загальна ємність зберігання підприємства становить 300 тис. тонн, а глибини біля причальної стінки дозволяють приймати та обробляти судна дедвейтом до 72 тис. тонн.

Удари по Росії

У ніч на 11 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries у Воронежі – один із найбільших об’єктів компанії в регіоні, який згорів дотла.

Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Орську. Повідомляється, що це один із найбільших НПЗ Оренбурзької області, який відіграє важливу роль у паливно-енергетичному секторі Росії.

І такі результати досягаються при тому, що, за оцінками експертів, лише 5–9 % випущених Україною ракет і дронів долають російську ППО.

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