Стародавні змії еволюціонували під землею, на суші та в морі, - дослідження

Ранні змії досягли вражаючого екологічного та морфологічного різноманіття вже в пізньому крейдяному періоді.

Походження змій тривалий час залишалося одним із найбільш обговорюваних питань в еволюційній біології. Про це пише Phys.org.

Зазначається, що мізерні дані про викопні рештки ускладнювали визначення того, що саме стало поштовхом до еволюції їхнього безногого будови тіла.

Протягом десятиліть вчені сперечалися про те, чи виникло подовжене безноге тіло змії в результаті адаптації до риття нір або до життя у воді. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, спростовує цю точку зору: ранні змії не дотримувалися одного екологічного шляху, а експериментували з різними середовищами існування та сенсорними стратегіями.

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Дослідження очолив Тіаго Сімоеш із Принстонського університету, а провідними авторами виступили Ді-Пой з Гельсінського університету та Енні Хсіу з Університету Сан-Паулу, а також міжнародна група співробітників.

"Наші результати показують, що ранні змії досягли вражаючого екологічного та морфологічного різноманіття вже в пізньому крейдяному періоді, близько 80 мільйонів років тому", - розповів провідний автор дослідження Сімоеш, доцент Принстонського університету.

Форма мозку розкриває більше, ніж просто скелети

Вчені описують новий вид змій із відкладень пізнього крейдяного періоду на південному сході Бразилії, що датуються приблизно 80 мільйонами років тому. Вид Tametara mirim входить до числа найбільш добре збережених викопних скелетів змій, відомих у світі.

Команда дослідників реконструювала скам’янілість за допомогою комп’ютерної томографії та кінематографічної 3D-візуалізації, виявивши деталі черепа, хребців та ендокасту мозку.

Наукова співробітниця Сімоне Макрі та керівник досліджень Ніколас Ді-Пой, обидва з Інституту наук про життя HiLIFE при Гельсінському університеті, керували реконструкцією та порівняльним аналізом анатомії мозку, пов’язуючи ранню нейроанатомію з сенсорною екологією та еволюцією середовища існування.

Цікаво, що вони порівняли Tametara з іншим скам’янілим екземпляром, Dinilysia patagonica, з Аргентини. Керівник дослідження Ді-Пой пояснив:

"Форма мозку у цих двох видів разюче відрізнялася одна від одної та від більшості інших досліджених змій. Форма мозку та мікроструктура кісток вказували на один і той самий висновок: Tametara була пристосована до риючого способу життя, а Dinilysia - до життя на землі. Разом із даними про морські відкладення ці результати свідчать про кілька переходів між риючим, наземним і морським способом життя на ранніх етапах еволюції змій. Різні лінії освоювали різні середовища існування набагато раніше, ніж вважалося раніше".

За словами Макрі, мозок розповідає набагато багатшу історію, ніж один лише скелет.

"Об’єднавши реконструкції мозку на основі комп’ютерної томографії з даними, отриманими від живих змій, ми змогли показати, що ранні змії не просто рухалися до одного сучасного стану, а експериментували з різними сенсорними та екологічними стратегіями. Це означає, що ранні змії не слідували одному єдиному еволюційному шляху", - заявив вчений.

Новини про змій

Кілька бурих деревних змій, на яких полюють деякі ссавці, спровокували одне з найруйнівніших вторгнень диких тварин на Гуам, і тепер вчені мають краще уявлення про те, як це сталося.

Нове дослідження показало, що приховане генетичне різноманіття, можливо, допомогло зміям вижити в умовах інбридингу, адаптуватися до нового середовища проживання та розмножитися по всьому острову.

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