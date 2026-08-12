В Китаї прототип магнітопоїзда досяг рекорду, розігнавшись до швидкості літака

На відміну від звичайного поїзда, експериментальний маглев не використовує колеса для руху рейками.

Демонстратор магнітопоїзда (маглев) масою 1110 кг розігнався до 800 км/год лише за 5,3 секунди. Випробування проводили на спеціальному треку завдовжки 1 км у китайській провінції Хубей, повідомляє CGTN.

Цей заїзд став уже третім за останні шість місяців, коли випробувальна платформа встановила новий світовий рекорд з розгону магнітного поїзда на короткій дистанції. Тести показали, що досягнення надвисоких швидкостей не перешкоджає контрольованому гальмуванню. Після розгону потяг плавно зупинився менш ніж за 200 метрів.

Випробування дозволили перевірити низку ключових технологій, зокрема передачу енергії великої потужності в перехідних режимах, електромагнітну тягу, керування левітацією на високих швидкостях, точне позиціонування та аварійне гальмування.

Відео дня

На відміну від звичайного поїзда, експериментальний апарат не використовує колеса для руху рейками. Він рухається на магнітах, що виключає тертя, а електромагнітна хвиля рухає його вперед, немов "гігантська рогатка".

Колія спроектована з точним вирівнюванням, відхилення від якого не перевищують 0,5 міліметра. Передбачається, що цю технологію можна використовувати не лише у транспортних цілях, а й для запуску ракет та винищувачів.

Попри те, що концепція такого транспорту виникла давно, її масштабному розвитку завадили технічні та економічні чинники. Наразі маглев не здатен використовувати наявну транспортну інфраструктуру, однак розробляються проєкти, які передбачають розміщення магнітних елементів між рейками звичайної залізниці або безпосередньо під дорожнім полотном.

Революційні розробки – отанні новини

Дістатися з Лондона до Парижа менш ніж за пів години ще недавно здавалося сценарієм із фантастичного фільму. Втім, прихильники технології Hyperloop вважають, що в майбутньому така швидкість сполучення між двома європейськими столицями може стати реальністю. Концепція передбачає перевезення пасажирів у спеціальних капсулах, які рухатимуться зі швидкістю понад 960 км/год усередині герметичних труб із низьким тиском.

Повідомлялося також, що польська компанія Nevomo розробляє технологію MagRail, яка дає змогу використовувати принцип магнітної левітації без необхідності будувати нову залізничну інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: