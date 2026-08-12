Україна надала американським перемовникам пропозиції щодо завершення війни, - Зеленський

За словами президента, росіяни готуються до мобілізації восени, одразу після інсценування парламентських виборів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американським перемовникам пропозиції щодо плану припинення війни з РФ. Також він припустив, що Росія використає парламентські вибори, які відбудуться наступного місяця, як причину для оголошеня нової мобілізації. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Reuters.

"Ми передали наші пропозиції американській стороні. І Сполучені Штати можуть допомогти зміцнити нашу оборону, насамперед у сфері протиповітряної оборони, та чинити тиск на Росію, щоб вона змінила свої плани - готуватися до закінчення війни, а не до її продовження", - зауважив глава держави.

За його словами, українська розвідка має докази того, що РФ скористається своїмии вересневими "псевдовиборами", аби оголосити нову мобілізацію з метою поповнення кількості бойового складу.

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"Вони готуються до мобілізації восени, одразу після інсценування парламентських виборів. Потім, після так званих виборів, він (Путін) планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, а також ще стільки ж наступного року", - висловився Зеленський, зазначивши, що це є частиною плану "створити видимість того, що росіяни нібито підтримують війну".

Президент додав, що призов буде доповнювати набір військових на контрактній основі.

Мирні переговори - останні новини

Раніше посол Британії в Україні Ніл Кромптон заявив, що РФ можна схилити до переговорів. За його словами, Київ має кілька потужних козирів - демократію та людей, які думають інноваційно.

"Це не статична система. У вас є розумні люди, які працюють, обмінюються ідеями та роблять речі по-іншому. Тож, на мою думку, вам треба продовжувати. Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін поки що хоче змінити стратегію", - зауважив дипломат.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив про новий шанс на мирні переговори. Він наголосив, що ситуація у війні останнім часом змінилася - і не на користь Росії.

"Динаміка конфлікту за останні кілька місяців дещо змінилася. Тепер українці можуть завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії, переносячи війну на територію Росії. Ми хочемо з’ясувати, чи відкрила ця нова динаміка якимось чином шлях до врегулювання шляхом переговорів", - висловився Рубіо.

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