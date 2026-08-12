У Чорнобильській зоні знайшли рідкісних риб (фото)

Особини після визначення довжини були випущені до водойм.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано рідкісні види риб.

Як повідомили в установі, у період з 3 по 7 серпня науковці заповідника провели традиційні іхтіологічні дослідження річок Прип’ять, Уж, Ілля та каналів осушувальної системи. До робіт долучилися також фахівці з Інституту морської біології НАН України.

"Під час досліджень було зареєстровано декілька видів занесених до Червоної Книги України, а саме язя та йоржа носаря. Ці особини після визначення довжини були випущені до водойм", - йдеться у повідомленні.

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Зазначені роботи виконуються в рамках програми Літопису природи й мали на меті провести оцінку біорізноманіття риб водойм заповідника, з’ясувати поширення рідкісних та зникаючих видів, оцінити чисельність та поширення інвазійних видів, пояснили у заповіднику.

Науковець установи Денис Вишневський зазначив, що загалом проведення таких досліджень дає можливість оцінити зміни в структурі іхтіофауни заповідника та в перспективі розробити та впровадити заходи націлені на покращення стану риб регіону.

Найбільші соми України живуть у Чорнобильській зоні: що відомо

Як писав УНІАН, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України Юрій Квач розповів УНІАН, що найбільші українські соми мешкають у Чорнобильській зоні, бо там заборонений вилов. Сомів, зокрема в районі Прип’яті, ніхто не ловить й вони розмножуються та ростуть велетнями. Сом звичайний (європейський) - цінна промислова риба, що мешкає майже в усіх річках та озерах України, була вона у тому числі й у Каховському водосховищі.

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