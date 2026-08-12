На ці авто чекають з нетерпінням: які гібриди обирають українці

У сегменті нових гібридів лідером за продажами виступає кросовер Toyota RAV4.

У липні український автопарк поповнили понад 4,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Частка нових машин у цій кількості склала 43%, тоді як роком раніше цей показник становив 52%.

Toyota беззаперечно домінує в сегменті нових гібридних авто: одразу дві моделі бренду – RAV4 та Yaris Cross – посідають перші місця. При цьому кросовер Toyota RAV4 майже удвічі випереджає найближчого конкурента за продажами.

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Успіх японської компанії у сегменті гібридів зазвичай пов’язують із надійністю силових установок, високою паливною економністю та доступною ціною багатьох моделей авто.

ТОП нових гібридів місяця:

Toyota RAV4 – 349 од. Toyota Yaris Cross – 182 од. Nissan Qashqai – 72 од.

На ринку імпортованих вживаних гібридів ситуація докорінно відрізняється. Лідерами стали американські моделі – Ford Fusion та Ford Escape. Перевагами цих моделей вважають економічність та доступний ремонт (через широкий вибір деталей). Як і в багатьох інших сегментах ринку, особливою популярністю тут користуються кросовери.

ТОП імпортованих гібридів з пробігом:

Ford Fusion US – 137 од. Ford Escape – 134 од. Kia Niro – 118 од.

Авторинок України – останні новини

У липні український автопарк поповнився понад 3,9 тисячі електромобілів (BEV). Серед нових електромобілів у ТОПі переважають китайські марки – більшість позицій у списку лідерів посідають моделі BYD та ZEEKR. Водночас серед вживаних електромобілів, імпортованих в Україну, найпопулярнішими залишаються Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Повідомлялося також, що у липні український парк поповнили 22,6 тисячі вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 1% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

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