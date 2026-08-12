США терміново повертають у стрій авіаносець USS Ronald Reagan

Флот США одночасно тримає авіаносці на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, а частина кораблів проходить ремонт або готується до нових місій.

Військово-морські сили США опинилися в ситуації, коли більшість атомних авіаносців флоту одночасно залучені до операцій, перебувають на ремонті або готуються до нового розгортання. На цьому тлі USS Ronald Reagan (CVN-76) наближається до завершення тривалого технічного обслуговування та може відновити операції на початку 2027 року.

За даними Stars and Stripes, роботи з планового обслуговування авіаносця мають завершити до кінця серпня. Корабель проходить ремонт на військово-морській верфі та проміжному ремонтному об'єкті П'юджет-Саунд у Бремертоні, штат Вашингтон.

USS Ronald Reagan є дев'ятим авіаносцем класу "Німіц" і названий на честь 40-го президента США Рональда Рейгана. До початку 2024 року він був кораблем передового розгортання, після чого пройшов через процедуру "обміну корпусами" з USS George Washington у Сан-Дієго. 13 серпня 2024 року авіаносець прибув до нового порту приписки – військово-морської бази Кітсап у Бремертоні.

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Півтора року перебуває на ремонті

Планове масштабне технічне обслуговування USS Ronald Reagan розпочалося у березні 2025 року. Корабель протягом приблизно півтора року проходив структурний ремонт, роботи з корпусом і модернізацію технологічних систем, пише Forbes.

Частину робіт можна виконати лише в сухому доку. Вона стосується підводної частини корабля, зокрема гребних валів, рулів та зовнішньої обшивки корпусу. Крім того, на авіаносці модернізують бойові системи, електронне обладнання, механізми катапульт та житлові приміщення екіпажу.

П'юджет-Саунд є єдиним об'єктом на Західному узбережжі США, здатним виконувати подібний масштаб технічного обслуговування авіаносців. Водночас нинішня інфраструктура не може проводити такий самий комплекс робіт на новіших кораблях класу "Джеральд Р. Форд".

Саме тому ВМС США планують подальшу модернізацію верфі. Зокрема, розглядається будівництво багатоцільового сухого доку, який зможе обслуговувати авіаносці класів "Форд" і "Німіц", а також інші великі надводні та підводні кораблі. Вартість відповідного проєкту може сягати 30 млрд доларів.

Де зараз американські авіаносці

Наразі значна частина американського авіаносного флоту вже залучена до операцій або готується до них.

USS Abraham Lincoln (CVN-72) та USS George H.W. Bush (CVN-77) перебувають в Аравійському морі, підтримуючи американські операції.

USS George Washington (CVN-73) діє в Індо-Тихоокеанському регіоні після нещодавнього візиту до Дананга у В'єтнамі.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71), який базується в Йокосуці, розпочав патрулювання у 2026 році в травні. Водночас у наданому матеріалі є суперечність щодо його місця базування: далі корабель помилково вдруге названо авіаносцем із Сан-Дієго. Ймовірно, тут ідеться вже про інший корабель.

Ще два авіаносці – USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) та USS Carl Vinson (CVN-70) – готуються до майбутніх розгортань. "Дуайт Д. Ейзенхауер" проходить підготовку та сертифікацію перед розгортанням із військово-морської бази Норфолк, тоді як "Карл Вінсон" у Сан-Дієго готується до наступної місії.

Флот США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США побудували лінкори класу "Айова" для дуелі, яка так і не відбулася. Жоден із чотирьох кораблів цього класу жодного разу не вистрілив по ворожому лінкору.

Під час Другої світової війни цим лінкорам доводилося виконувати практично будь-які завдання, за винятком класичної дуелі, на яку розраховували їхні конструктори.

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