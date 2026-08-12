ЗСУ провели унікальну операцію в Новоросійську: Зеленський розкрив деталі атаки

До атаки були залучені українські реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

Сили оборони у ніч на 12 серпня провели унікальну операцію з ураження російських позицій в порту Новоросійська. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку та розкрив деталі.

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту", - повідомив Зеленський у Facebook.

Зокрема, як відзначив президент, по цілях відпрацювали українські реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

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"Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", - додав президент.

Також глава держави подякував воїнам ЗСУ, Службі безпеки України, українським розвідкам за влучність і хороші результати.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", - заявив Зеленський.

Також атаку прокоментувала й українська оборонна компанія Fire Point. У повідомленні зазначається, що під час нічної атаки на порт Новоросійська повідомлялося про пожежі в районі нафтового терміналу та військової гавані, а також про удар по зерновій інфраструктурі.

у компанії додали, що на території порту розташовані:

нафтовий термінал "Шесхаріс";

зерновий термінал;

контейнерні та вантажні термінали;

військова гавань Чорноморського флоту РФ.

Атака на Новоросійськ

Як повідомляв УНІАН, Краснодарський край Росії цієї ночі зазнав атаки від сотень дронів, а жителі Новоросійська скаржилися, що це була чи не наймасовіша атака за останній час. Поширювалася інформація про прильоти та пожежі у багатьох районах міста, зокрема, в порту, на нафтовому терміналі та біля стоянки кораблів ВМФ РФ.

Раніше FT повідомляло, що Україна припинила удари безпілотників по нафтових танкерах біля порту Новоросійськ у Чорному морі після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса наприкінці минулого місяця.

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