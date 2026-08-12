400 ядерних ракет мають бути готові до запуску в будь-який момент: США залучають ШІ

При цьому ШІ не матиме можливості самостійно запускати або керувати ядерними ракетами.

Військово-повітряні сили США шукають систему штучного інтелекту, яка допоможе контролювати стан та обслуговування старих міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III. Згідно з опублікованою 24 липня заявкою, наразі необхідні дані зберігаються приблизно в 60 розрізнених системах – від локальних жорстких дисків до загальних мережевих ресурсів.

Як пише Defense Romania, єдиної системи управління цими даними немає, тому військовим доводиться виконувати великий обсяг роботи вручну. Зокрема, фахівці відстежують стан компонентів і визначають, коли їх необхідно замінити.

США зобов’язані постійно підтримувати 400 міжконтинентальних ракет у стані готовності до запуску. Тому надійність їхнього обслуговування має стратегічне значення. Проблема ускладнюється тим, що ракети Minuteman III перебувають на озброєнні з 1970 року і експлуатуватимуться довше, ніж було заплановано спочатку. Програма Sentinel, яка має замінити ці ракети, зіткнулася з багаторічними затримками.

Відео дня

Як ШІ допомагатиме військовим

Передбачається, що нова система створить єдину цифрову платформу, яка зможе отримувати дані з різних джерел, включаючи технічну документацію, креслення та відомості про проведене обслуговування. Інформація збиратиметься та відображатиметься для фахівців практично в режимі реального часу.

Головне завдання ШІ – скоротити обсяг ручної роботи та спростити контроль за залишковим ресурсом ракет та їхніх компонентів. Попередні спроби створити єдину цифрову систему стикалися з технічними та організаційними проблемами.

При цьому ШІ не отримає можливості самостійно запускати або керувати ядерними ракетами. В офіційних документах підкреслюється, що всі рішення, пов’язані з експлуатацією та запуском зброї, залишаться виключно за людьми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує за допомогою ШІ вдосконалити тактику на фронті

Вас також можуть зацікавити такі новини: