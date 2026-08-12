'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 12 серпня, не змінився і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 52,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 28 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився незмінним і складає 45,11 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 52,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,45 гривні за євро.

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