Водія автобуса, який назвав військових 'дурними, що пішли воювати', мобілізували

Після скандалу його звільнили з роботи, а поліція почала розслідування за фактом хуліганства.

У Чернівцях водія автобуса звільнили за неналежні висловлювання про українських військових, після чого мобілізували.

Про це речниця Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук сказала виданню ZAXID.NET. Вона зазначила, що водій мав бронювання від мобілізації, але після звільнення втратив його. Тому його мобілізували, відповідно до законодавства.

Зараз його направили до однієї з військових частин для підготовки до проходження служби.

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Ситуація з чернівецьким водієм

Нещодавно в одному з автобусів Чернівців водій зневажливо висловлювався про українських військових та їхні сім'ї. На відео, яке поширилося в соцмережі, водій сварився з пасажирами й казав, що військові "воюють за бандитів Зеленського", "бо дурні" й бо "самі хочуть".

Після скандалу його звільнили з роботи, а поліція почала розслідування за фактом хуліганства.

Сам чоловік згодом перепросив за свої слова і визнав, що помилявся.

Інші новини про військових

Раніше видання BBC розповіло три історії українських військових, які воювали проти окупантів. Перша історія Павла - він зустрів повномасштабну війну в лавах української армії. Брав участь у боях на Донбасі і був поранених під Бахмутом. Після відновлення, Павло з ампутованою рукою став офіцером строкової служби. Видання пише, що чоловікові складно зрозуміти, чому чоловіки в Україні уникають мобілізації.

Друга історія Сергія. Він пережив окупацію в Каховці та катування російських військових. Після цього чоловік зміг виїхати на підконтрольну Україні територію та вступив до лав Сил оборони.

Остання історія Владислава, який загинув під Бахмутом у червні 2023 року року. Його мати сказала, що її син загинув, роблячи правильні речі.

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