Він завбільшки з лисицю, але краде здобич у левів та виживає від укусів найотруйніших змій

Хоча назва натякає на любов до меду, основний раціон – це гризуни, рептилії та личинки.

Медоїд, або ратель, – хижак завбільшки з лисицю, який не боїться нападати навіть на левів і леопардів, грабує бджолині вулики та виживає після укусів найотруйніших змій світу, повідомляє BBC Wildlife.

Тварина належить до родини куницевих – тієї ж, що й борсуки, ласки та видри. Це найбільший наземний представник куницевих в Африці: тіло тварини сягає 55–77 см завдовжки, до цього додається хвіст 12–30 см, а заввишки в холці медоїд лише 23–28 см. Самиці менші за самців. У тварини 4-сантиметрові кігті та зуби, здатні розкусити панцир черепахи.

Цікаво, що раніше вчені зараховували медоїда до справжніх борсуків, однак пізніше з'ясувалося, що він ближчий до куниць, тому тварину виділили в окрему підродину Mellivorinae.

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Попри репутацію безстрашного бійця, насправді медоїди намагаються уникати конфліктів.

Натуралістка Коллін Бегг, яка відповідала на запитання для BBC Wildlife, розповіла:

"Незважаючи на їхню репутацію найбезстрашніших тварин у світі, медоїди намагаються уникати неприємностей. Я бачила, як вони кидалися до нори, зачувши свіжі сліди лева чи леопарда".

За її словами, тварини нападають переважно тоді, коли їх застають зненацька – часто це трапляється під час риття нір, коли медоїд, маючи слабкий зір і носом у землі, не помічає небезпеки поруч. Наляканий звір кидається на кривдника, випускаючи різкий запах із анальних залоз, стає дибки й піднімає шерсть – і зазвичай цього достатньо, щоб відлякати навіть великого хижака. А завдяки дуже вільній шкірі медоїд може вивернутися й вкусити нападника, навіть якщо той його вже схопив.

Хоча назва тварини натякає на любов до меду, основний раціон медоїда – це гризуни, рептилії та личинки комах, а іноді й малята антилоп, гепардів чи навіть орлині пташенята. Значна частина здобичі – отруйні змії, зокрема шумляча гадюка та капська кобра. Вважається, що з роками медоїди набувають певного імунітету до отрути.

"Я зустрічала особину, яку шумляча гадюка вкусила в морду. Попри сильний набряк на щоці, вже за п'ять годин він знову ганявся за зміями", - розповіла Бегг.

Медоїди трапляються на значній території – у Африці на південь від Сахари, на південному заході Азії та на Індійському субконтиненті. Через це вони нерідко конфліктують із людьми, зокрема з фермерами та бджолярами: тварина здатна проникнути навіть у міцно збудований курник. В Індії також фіксували випадки, коли медоїди розкопували людські поховання.

Попри агресивну вдачу, самі медоїди, особливо молоді, часто стають здобиччю левів, леопардів і гієн. За класифікацією Міжнародного союзу охорони природи вид має статус такого, що викликає найменше занепокоєння – завдяки широкому ареалу й невибагливості до середовища існування.

Тваринний світ

Раніше УНІАН писав про бінтуронга – дивну тварину, яку прозвали "ведмедокотом", хоча до котів чи ведмедів вона не має жодного стосунку. У бінтуронгів рідкісна риса – самки більші за самців: у середньому близько 22 кг проти 9 кг. Ще одна особливість – чіпкий хвіст, яким тварина тримається за гілки, наче п'ятою кінцівкою. А найбільше бінтуронги відомі своїм запахом – від них пахне справжнім свіжим попкорном.

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