Україна припинила удари по танкерах у Чорному морі після прохання Венса, – FT

31 липня під час телефонної розмови Венс попросив президента Володимира Зеленського припинити атаки.

Україна припинила удари безпілотників по нафтових танкерах біля порту Новоросійськ у Чорному морі після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса наприкінці минулого місяця. Про це пише Financial Times, посилаючись на заяви українських чиновників.

За даними джерел видання, 31 липня під час телефонної розмови Венс попросив президента Володимира Зеленського припинити атаки. Відтоді Україна не завдавала ударів по танкерам поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Вашингтон був стурбований тим, що Україна продовжує дестабілізувати нафтові ринки та завдавати збитків американським компаніям, завдаючи ударів по танкерам, які перевозять нафту трубопроводами з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ", – зазначається в статті.

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За словами чиновників, Україна погодилася не завдавати ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму або суднам, що не належать Росії, доти, доки ці судна не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.

"Ми дуже уважно прислухаємося до наших американських партнерів", – сказав один із співрозмовників видання, додавши, що Київ створив відповідні "механізми" у відповідь на прохання США.

Джерело, обізнане з позицією України, повідомило, що Київ погодився з проханням адміністрації Трампа, оскільки прагнув отримати американську ліцензію на виробництво ракет Patriot, а також закупити кілька сотень цих ракет до зими, перш ніж Росія посилить свої повітряні удари по критично важливій інфраструктурі.

Представник США підтвердив, що адміністрація попередила Україну про необхідність припинити обстріли неросійських суден у Чорному морі, а також інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергії казахстанського походження на європейські ринки, що слугує альтернативою російським енергоносіям", – сказав чиновник.

Американські енергетичні гіганти Chevron та ExxonMobil володіють частками в консорціумі, а також у західних казахстанських нафтових родовищах, що обслуговують його. Chevron володіє 50 відсотками Тенгіза, найбільшого родовища країни, а Exxon – 25 відсотками.

Тіньовий флот РФ – новини

Раніше французькі ВМС звільнили танкер Tagor, який пов’язують із російським тіньовим флотом. Судно було затримано в Атлантичному океані. Причиною стали порушення, пов’язані з прапором судна, а також невиконання вимоги французької сторони зупинитися.

Також відомо, що США продали на металобрухт два нафтові танкери під російським прапором, які були захоплені через кілька днів після рейду Вашингтона у Венесуелі.

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