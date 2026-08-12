Трамп пояснив, навіщо таємно змінив літак після саміту НАТО в Туреччині

Президент США керувався вказівками Секретної служби США та військових.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що у липні в Туреччині таємно змінив літак за вказівкою Секретної служби США. Водночас він заявив, що інший літак, на якому він зрештою повертався з саміту НАТО, був ще більш вразливим до загроз, аніж президентський "Борт №1" (Air Force One), пише Reuters.

Раніше медіа повідомляли, що американського президента після закінчення саміту НАТО в Анкарі пересадили з літака Air Force One на військовий літак через загрозу замаху на його життя з боку Ірану. Для введення в оману для пересадки було задіяно фургон харчування.

Водночас, деякі коментатори вважають, що ця операція наражала на небезпеку помічників Трампа та журналістів, які подорожували з ним на борту літака, в якому, як вважалося, перебував президент.

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"Я вважаю, що насправді літак, на якому я летів, був під більшим ризиком", - наголосив Трамп.

На його думку, саме цей другий літак був "під більшим ризиком", оскільки "найбільш імовірно, що вони би переслідували його".

За словами Трампа, він керувався вказівками Секретної служби США, яка відповідає за захист президента, а також військових.

"Я думаю, що існувала загроза. Я насправді не питав багато про це. Я отримую багато погроз", - заявив Трамп.

Таємна евакуація Трампа

Як повідомляло видання The Washington Post, Трамп покинув Туреччину після саміту НАТО в липні в ході ретельно спланованої секретної операції, а не згідно з протоколом, щоб уникнути загрози замаху.

В Анкарі Трамп піднявся на борт старого літака Air Force One перед телекамерами. Однак через кілька хвилин його таємно перевезли на менший літак – C-32A ВПС США. Для цього було використано вантажівку кейтерингової служби аеропорту, яка застосовується для доставки їжі та припасів перед польотом.

ЇЇ за допомогою гідравліки підняли до борту літака й встановили біля дверей на протилежному боці від входу в Air Force One.

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