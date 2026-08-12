Кадиров гучно хвалить війну проти України, але тихо уникає її, - The Economist

Кадиров публічно обіцяє Путіну тисячі бійців, але статистика втрат і ситуація в Чечні свідчать про інше: масштабної участі республіки у війні немає.

Рамзан Кадиров публічно демонструє безумовну підтримку війни Росії проти України та регулярно запевняє диктатора Володимира Путіна у готовності чеченських підрозділів виконувати його накази. Водночас, як пише The Economist, чеченський лідер фактично уникає масштабного залучення власного населення до війни.

У столиці Чечні Грозному війна майже не відчувається. На тлі масштабного Меморіального комплексу Слави, присвяченого батькові Рамзана Кадирова Ахмату, немає навіть портретів чеченських військових, які загинули у війні проти України. Про бойові дії нагадують переважно плакати з набором до російської армії та реклама пільг для учасників війни.

При цьому Кадиров продовжує робити войовничі заяви. 18 липня він заявив, що чеченські спецпідрозділи готові виконувати будь-які накази російського керівництва. Раніше глава Чечні стверджував, що республіка нібито відправила на війну понад 70 880 бійців – близько 9% чоловічого населення.

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Однак статистика загиблих не підтверджує масштабів, про які говорить Кадиров. За даними "Медіазони", станом на 10 липня загиблими було підтверджено 539 чеченців. Це близько 0,2% від загальної кількості російських військових втрат, хоча населення Чечні становить приблизно 1,1% населення Росії.

Чечня має особливі причини не підтримувати війну

Однією з причин такого дисбалансу може бути особливе становище Кадирова в російській системі влади. Після двох чеченських воєн, які Росія вела у 1990-х та 2000-х роках, значна частина населення республіки не має бажання воювати за інтереси Москви.

Сам Кадиров свого часу воював разом із батьком на боці чеченських сепаратистів під час першої війни. Однак під час другої війни його родина перейшла на бік Кремля. Ахмат Кадиров став главою Чечні за підтримки Москви, а після його загибелі у 2004 році владу поступово перебрав його син, який очолює республіку з 2007 року.

В обмін на лояльність Кадиров отримав значні фінансові ресурси та надзвичайно широкі повноваження. Одним із результатів стало фактичне уникнення масштабної примусової мобілізації в Чечні.

Водночас війну Кадиров використовує і для зміцнення власної влади. За даними видання, людей, яких чеченська влада вважає небажаними, можуть змушувати підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Серед таких людей – злочинці, родичі опозиціонерів та інші представники груп, які потрапили в немилість влади.

За даними "Нової газети", районним керівникам поліції могли встановлювати плани щодо пошуку 25–50 людей на місяць для відправлення на війну. Водночас за відмову від участі в бойових діях, як стверджується, могли вимагати хабарі.

"Ахмат" став візитівкою Чечні на війні

Одним із головних символів участі Чечні у війні став підрозділ "Ахмат". Його бійці регулярно з'являються у відео в соціальних мережах, демонструючи бойову підготовку та заявляючи про участь у бойових діях.

Втім, частину чеченських підрозділів російські військові блогери насмішкувато називають "військами ТікТоку", натякаючи на значну кількість постановочних відео та активність бійців у соцмережах.

За словами командира "Ахмата", лише близько чверті його бійців є чеченцями. Інших залучають з інших регіонів, зокрема за фінансові виплати.

При цьому частина чеченців справді добровільно підтримує війну. Один із таких бійців, Ільяс Джамалутдінов, пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення, брав участь у боях за Маріуполь і після поранення повернувся на передову.

Його історія показує, наскільки тісно для частини чеченського суспільства переплелися війни минулого та сьогодення. Джамалутдінов зберігає фотографію з дитинства, на якій шестирічним хлопчиком тримає автомат на тлі першої чеченської війни.

"Все, що я бачив у своєму житті, це війна", – сказав він, згадуючи своє дитинство.

Війна в Україні - останні заяви Кадирова

Як повідомляв УНІАН, у липні Кадиров закликав Росію розширити війну та завдати ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну зброєю, розвідданими та іншою допомогою.

"Ми – піхотинці, і ми готові висунутись у будь-якому вказаному Верховним Головнокомандувачем напрямі, а загони спецназу буквально горять бажанням виконати накази підвищеної складності", – написав він.

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