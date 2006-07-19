Тарасюка здивувала реакція МЗС Росії

Міністерство закордонних справ України здивоване реакцією МЗС Росії на заборону в`їзду до України російському журналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ. Про це йдеться в коментарі прес-служби українського зовнішньополітичного відомства щодо ноти МЗС РФ про М.ЛЕОНТЬЄВА.

Зокрема, МЗС України зазначає: “Реакція на заборону в`їзду М.ЛЕОНТЬЄВУ з боку МЗС РФ викликає здивування, оскільки питання про видворення іноземців з території держави або заборона їх в`їзду з мотивів публічного порядку у міжнародній практиці розглядається як суверенне повноваження держави. Вони визнаються міжнародним правом”.

МЗС наголошує, що українська сторона вже неодноразово роз`яснювала, що вона і надалі буде вживати заходів, необхідних для захисту своєї національної безпеки, стабільності в суспільстві, рішуче обороняти державний суверенітет України та її територіальну цілісність, спроби втручання у внутрішні справи України.

Також МЗС нагадує, що до цього часу так і не отримано відповіді на ноту Посольства України в РФ від 5 червня ц. р. відносно причин недопущення на територію РФ громадянина України Сергія ЄВТУШЕНКА. (УНІАН: 5 червня у Москві в аеропорту „Шереметьєво-1” російські прикордонники не пропустили на територію Росії громадянина України, виконавчого директора громадської організації "Інститут Євроатлантичного співробітництва", члена Громадянської партії "Пора" С.ЄВТУШЕНКА, після чого він був змушений відбути до України. МЗС України направило ноту зовнішньополітичному відомству Росії з проханням надати пояснення з приводу недопущення до РФ С.ЄВТУШЕНКА.)

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України заборонила в`їзд в Україну російському журналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ терміном на п`ять років. Міністерство закордонних справ підтвердило факт заборони журналісту російського телеканалу ОРТ на в`їзд в Україну.

18 липня МЗС Росії розцінило заборону на в`їзд в Україну громадян Росії як недружній акт.

"МЗС Росії направив ноту МЗС України, в якій знову розцінив дії української сторони з введення заборони на в`їзд в Україну громадянам Російської Федерації (останній випадок - журналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ) як недружній акт, який не сприяє розвитку добросусідства і взаємовигідної співпраці", - сказано в повідомленні МЗС РФ.

Міністерство наполягає на негайній відміні заборони на в`їзд в Україну російським громадянам.

Раніше Служба безпеки України заборонила в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, російському депутату Костянтину ЗАТУЛІНУ, журналісту М.ЛЕОНТЬЄВУ.