Жебрівський: Донбас має стати форпостом Європи у Євразії

Про це заявив голова Донецької обласної військової-цивільної адміністрації Павло Жебрівський сьогодні на форумі “Донбас-Україна. Порядок денний" в Слов'янську, передають Новости Донбасса.

«Є кілька фінансово-промислових груп, які підпорядкували собі не тільки економіку, але й владу. Цей пристрій має бути зламано», - вважає він.

На думку Жебрівського, «Донбас має стати форпостом Європи у Євразії».

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Як відомо, до виборів 2014 року традиційно на Донбасі понад 90% виборців голосували за Партію регіонів. Членами цієї партії були український мільярдер Рінат Ахметов - найбагатша людина України та Борис Колесніков - підприємець, а нині голова так званого "опозиційного уряду" політичної партії "Оппозиційний блок". Обидва бізнесмени володіють значними активами на території Донецької області.