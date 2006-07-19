Черновецький зробить Київ окремою країною

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКиЙ заявляє, що йому не цікава проблема доцільності розпуску Верховної Ради, яку зараз активно обговорює політична еліта країни.

В інтерв`ю журналістам з приводу того, чи варто розпускати ВР, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Моя думка… варто чи не варто… Моя думка, що багато великих людей мають чути мою думку. У цьому вона і полягає. Без того щоб еліта не була почута, мені нічого не цікаво – варто чи не варто… Це ні до чого для мене прогнозованого не приведе».

Водночас, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не уточнив, хто повинен бути почутий, і в чому полягає позиція тих політиків, яких, за його словами, “не чують”.

«Вони повинні почути і мене і інших людей, які давно сформувалися як політики... Я можу назвати цілий список людей, які повинні бути в політиці, але які сьогодні відсутні. А так мене це (проблема розпуску ВР) не цікавить», додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, мер послався на свою зайнятість питаннями розвитку столиці: «У мене повно справ у Києві – тут дуже багато сміття, яке треба прибрати, тут пробки на дорогах і, головне, мене цікавить підвищення рівня життя простих людей. Все. І в Києві у мене досить влади, щоб зробити Київ окремою країною… Київ, на мій погляд, окрема країна».