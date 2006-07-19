Черновецький зробить Київ окремою країною
Мер Києва коментує політичну ситуацію
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКиЙ заявляє, що йому не цікава проблема доцільності розпуску Верховної Ради, яку зараз активно обговорює політична еліта країни.
В інтерв`ю журналістам з приводу того, чи варто розпускати ВР, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Моя думка… варто чи не варто… Моя думка, що багато великих людей мають чути мою думку. У цьому вона і полягає. Без того щоб еліта не була почута, мені нічого не цікаво – варто чи не варто… Це ні до чого для мене прогнозованого не приведе».
Водночас, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не уточнив, хто повинен бути почутий, і в чому полягає позиція тих політиків, яких, за його словами, “не чують”.
«Вони повинні почути і мене і інших людей, які давно сформувалися як політики... Я можу назвати цілий список людей, які повинні бути в політиці, але які сьогодні відсутні. А так мене це (проблема розпуску ВР) не цікавить», додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Крім того, мер послався на свою зайнятість питаннями розвитку столиці: «У мене повно справ у Києві – тут дуже багато сміття, яке треба прибрати, тут пробки на дорогах і, головне, мене цікавить підвищення рівня життя простих людей. Все. І в Києві у мене досить влади, щоб зробити Київ окремою країною… Київ, на мій погляд, окрема країна».