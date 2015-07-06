У Ляшка заявляють, що Саакашвілі літає до Києва на приватному літаку бізнесмена Жеваго
Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зазначає, що голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі літав на приватному літаку позафракційного народного депутата Костянтина Жеваго.
Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи інформацію щодо даного перельоту з Одеси до Києва 11 червня.
"Є така інформація", - сказав депутат.
Читайте такожМіністр спорту заявив, що Шевченко має піти у відставку через скандал з літаком олігарха
"Детальніше я не можу сказати. Є інформація, що переліт був. Чому і як - зараз з'ясовують мої помічники", - додав Мосійчук.
Раніше у ефірі каналу "112" Мосійчук заявив, що Саакашвілі літає на чартерах та спецлітаках, а також у бізнес-класах європейських авіакомпаній.
"Протягом останніх півтора місяці людина, в яку в Адміністрації президента намагається закохати всю країну, маю на увазі Михаїла Саакашвілі, десятки разів користувалася чартерами, літала до Відня, літала до Вилкового на спецвертольоті через VIP-портал, літала до Стамбулу, літала на літаках Lufthansa в бізнес-класі", - сказав депутат.
Як відомо, Жеваго є українським бізнесменом, співвласником швейцарської залізорудної компанії "Ferrexpo", власником банківських та інших активів.