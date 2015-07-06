У Ляшка заявляють, що Саакашвілі літає до Києва на приватному літаку бізнесмена Жеваго

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи інформацію щодо даного перельоту з Одеси до Києва 11 червня.

"Є така інформація", - сказав депутат.

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"Детальніше я не можу сказати. Є інформація, що переліт був. Чому і як - зараз з'ясовують мої помічники", - додав Мосійчук.

Раніше у ефірі каналу "112" Мосійчук заявив, що Саакашвілі літає на чартерах та спецлітаках, а також у бізнес-класах європейських авіакомпаній.

"Протягом останніх півтора місяці людина, в яку в Адміністрації президента намагається закохати всю країну, маю на увазі Михаїла Саакашвілі, десятки разів користувалася чартерами, літала до Відня, літала до Вилкового на спецвертольоті через VIP-портал, літала до Стамбулу, літала на літаках Lufthansa в бізнес-класі", - сказав депутат.

Як відомо, Жеваго є українським бізнесменом, співвласником швейцарської залізорудної компанії "Ferrexpo", власником банківських та інших активів.