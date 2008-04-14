В Україну прибуває група експертів НАТО

Сьогодні в Україну прибуває велика група експертів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з питань участі Збройних Сил України в Процесі планування та оцінки сил.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, очолює групу директор Управління оборонної політики та планування сил Міжнародного секретаріату НАТО Френк БОЛАНД.

Головна мета візиту експертів НАТО – проведення консультацій з українською стороною щодо досягнення визначених Цілей партнерства та опрацювання оновленого пакету Цілей партнерства на наступний період.

З 15 квітня розпочнуться робочі зустрічі експертів НАТО з представниками української військової делегації, яку очолюватиме заступник Міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО. Під час цих зустрічей сторони обговорюватимуть оновлення пакету Цілей партнерства для України на 2008-2009 роки та Підсумкового документа щодо участі України в програмі НАТО “Партнерство заради миру”.

Протягом трьох днів робота експертів НАТО з представниками української військової делегації триватиме у підгрупах та секціях.

Крім того, перебуваючи в Україні, експерти Альянсу планують відвідати розташування 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, що дислокується на Житомирщині. Там експерти НАТО планують ознайомитися з виконанням військових завдань з досягнення Цілей партнерства в рамках участі у Процесі планування та оцінки сил, визначених для цього аеромобільного з’єднання та впровадження військових завдань в програму бойової підготовки.

Підсумками роботи експертів НАТО в Україні має стати оновлений пакет Цілей партнерства для України на 2008-2009 роки та Підсумковий документ щодо участі України в програмі НАТО “Партнерство заради миру”, який буде опрацьований та затверджений під час травневого засідання Політико-військового керівного Комітету НАТО з Україною у Брюсселі.