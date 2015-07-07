Порошенко і Яценюк можуть у середу обговорити з фракціями ситуацію в коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час проведення Ради коаліції в парламенті.

Ляшко повідомив, що на засіданні Ради коаліції виступив Яценюк, який "висловив свою позицію".

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"І домовилися про те, що можливо завтра буде зустріч за участі президента, прем'єр-міністра і лідерів фракцій, де ми обговоримо ситуацію у коаліції", - сказав депутат.Він додав, що лідери фракцій коаліції погодилися, що "іншої коаліції у нас не буде".

"Ми не можемо дозволити собі розвалити коаліцію, тому погодилися власні амбіції, якісь протиріччя всі відсунути на другий план. Головне - це єдність коаліції, прийняття тих законів, які треба для реформування країни", - сказав депутат.

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Ляшко додав, що домовлено було про те, що всі закони, які виноситимуться на голосування на позачерговому засіданні ВР 9 липня, будуть голосуватися "консолідовано".

"Тобто не буде жодного закону, який не має підтримки фракцій коаліції для того, щоб його завалити", - відзначив парламентарій.