У Раді зареєстровані законопроекти для забезпечення реконструкції доріг у двох областях

Про це повідомив президент Петро Порошенко на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів в Одесі.

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"Сьогодні ці законопроекти підписані і зареєстровані у Верховній Раді України", - сказав президент.

Петро Порошенко повідомив, що у парламенті вже зареєстровано законопроект щодо будівництва доріг "Львів-Радехів-Луцьк" і "Львів-Славське".

"Крім того, там є і другий експеримент – зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають частину коштів, що перевищують планові показники надходження від Одеської митниці, спрямувати на будівництво дороги Одеса-Рені, щоб ми відремонтували її і зробили справжній ефективний коридор на Румунію", - сказав глава держави.