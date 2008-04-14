Коаліція обговорювала звільнення Балоги

Народні депутати з фракцій коаліції обговорили можливість ухвалення звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією звільнити Віктора БАЛОГУ з посади глави Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після загальних зборів коаліції повідомив народний депутат від БЮТ Віктор ТАРАН-ТЕРЕН.

За його словами, під час зборів коаліції з подібною ініціативою виступив депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. «Він сам вийшов до трибуни і сам запропонував це проголосувати», - сказав В.ТАРАН-ТЕРЕН.

Він стверджує, що за подібну ініціативу О.ОМЕЛЬЧЕНКА проголосували більшість членів коаліції. «Пропозиція ОМЕЛЬЧЕНКА звучала таким чином, щоб рекомендувати Президенту відправити у відставку БАЛОГУ», - сказав В.ТАРАН-ТЕРЕН.

Водночас член фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН наголосив, що головуючий на зборах коаліції лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не ставив це питання на голосування. «Головуючий не ставив на голосування. Такого голосування не було», - сказав він. При цьому Ю.КАРМАЗІН підтвердив, що така пропозиція обговорювалась.

У свою чергу, лідери фракцій БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО взагалі відмовились надати журналістам коментарі з цього питання.