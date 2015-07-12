Протестувальники на Банковій оголосили безстроковий мітинг

Увечері Увечері 11 липня під Адміністрацією президента України розпочався бестроковий мітинг через стрілянину в Мукачеві Закарпатської області.

Як повідомила кореспондент ТСН, наразі під будівлею перебуває до 100 осіб. Вони б'ють у барабани і вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова. Будівля Адміністрації президента посилена додатковою охороною.

Мітингувальники вдягнені у військову форму з шевронами "Правого Сектору", батальйонів "Айдар", "Торнадо", "ОУН".

Однак лідер "ОУН" Богдан Червак заявив ТСН, що бійців його батальйону на Банковій немає. "Бійці "ОУН" зараз на Сході", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

Читайте також"Правий сектор" збирається на Банковій: вимагають відставки Авакова та говорять про нову революцію"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яким нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим до Мукачева вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.