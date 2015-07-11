Ситуацію в Мукачеві стабілізовано - Геращенко

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"На мене по телефону вийшов командир групи заблокованих в Мукачеві бійців з позивним "Летун" з проханням зв'язати його з керівництвом Антитерористичного Центру СБУ для переговорів про припинення збройного протистояння, надання допомоги пораненим бійцям, - що я і зробив негайно", - повідомив він.

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Геращенко припускає, що протягом декількох годин ситуацію буде повністю вирішено мирним шляхом в рамках закону.

"Далі, необхідно буде провести незалежне розслідування з залученням засобів масової інформації та правозахисників про те, що насправді сталося в Мукачеві, і через що стався конфлікт, який призвів до загибелі і поранення багатьох людей", - резюмував радник міністра внутрішніх справ.

Ситуація в Мукачевому стабілізована і знаходиться під контролем. На мене по телефону вийшов командир групи заблокированн... Posted by Anton Gerashchenko on 11 Липень 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яким нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим в Мукачево вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.