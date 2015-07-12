До Ростова вирушив черговий "гуманітарний конвой" для Донбасу

МНС Росії почало формування 32-ї колони з "гуманітарною допомогою" для Донбасу.

Про це ТАСС повідомили у прес-службі МНС Росії.

"Сьогодні о 5:05 ранку з Ногінського рятувального центру МНС Росії до Ростовської області вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової автомобільної колони з "гуманітарною допомогою" для жителів Донецької і Луганської областей", - уточнили в міністерстві.

Колона з "гуманітарною допомогою" формується в Ростовській області у Донському рятувальному центрі МНС Росії й найближчими днями вирушить на Донбас.

"У Ростовській області до автомобілів із Підмосков'я приєднаються машини з інших регіонів Росії. Тут буде сформовано "гуманітарний вантаж", більша частина якого - продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності й інші матеріальні засоби, необхідні для життєзабезпечення населення Донбасу", - сказали у прес-службі МНС Росії.

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