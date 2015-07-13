Бійці ПС використали дитину як заручника під час втечі до лісу під Мукачевим - МВС

Про це УНІАН повідомив речник МВС Артем Шевченко.

“Двоє підозрюваних, які ідентифіковані як бійці з цієї групи, потрапили в поле зору міліції, коли заходили в магазин. Коли приїхала спільна група МВС та СБУ, вони помітили спостереження за собою і взяли дитину 6 років і під прикриттям цієї дитини пішли до лісу, там дитину вони відпустили. Зараз триває їхнє переслідування”, - сказав Шевченко.

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Він додав, що інцидент стався десь годину тому в одному із сіл Мукачівського району.

Також Шевченко додав, що дитина наразі перебуває у безпеці.

Нагадаємо, 11 липня у Мукачевому стався конфлікт, за інформацією місцевих ЗМІ, між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Ланьо.зі стріляниною.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, наразі їхня кількість уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Сьогодні мер Мукачевого Золтан Ленд’єл повідомив, що представники «Правого сектора» передали у місто двох своїх поранених бійців та одного вбитого.