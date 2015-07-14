Могеріні про угоду щодо іранської ядерної програми: "Це історичний день"

"Це велика честь для нас - оголосити про те, що ми досягли домовленості щодо іранської ядерної програми. Це історичний день", - сказала вона.

За словами Могеріні, угода зручна для усіх сторін і відкриває нову сторінку у відносинах Ірану уперше за десять років, передає BBC Україна.

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Як заявив у підсумках переговорів президент США Барак Обама, саме участь Сполучених Штатів у перемовинах допомогла зупинити поширення ядерної зброї на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що країни "шістки" й Іран підготували 100-сторінковий документ, у якому детально прописані умови скорочення іранської ядерної програми і зняття міжнародних санкцій проти Тегерана.