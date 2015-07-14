Кабмін створив казенне підприємство "Укрспецзв‘язок"
Кабінет міністрів України прийняв рішення створити казенне підприємство «Укрспецзв‘язок» та віднести його до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку).
Про це повідомляється в розпорядженні уряду від 8 липня 2015 року, опублікованому на сайті Кабміну.
Згідно з документом, основним завданням «Укрспецзв'язку» буде забезпечення функціонування вузлів зв'язку спеціального призначення в мирний час, в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану згідно із законодавством.
Водночас Кабмін доручив Держспецзв'язку призначити керівника казенного підприємства і затвердити його статут.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв'язку, підприємство «Укрспецзв‘язок» створено з метою передачі на баланс відомству майна філії спеціалізованого електрозв'язку компанії «Укртелеком», а саме мережі вузлів зв'язку спеціального призначення (ВЗСП). Ці вузли спецзв'язку забезпечують «функціонування системи управління державою в особливий період, а також в умовах надзвичайного стану та надзвичайних ситуацій».
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За даними прес-служби, умовами приватизації «Укртелекому», яка відбулася в 2011 році, було передбачено підтримання в належному стані державного майна і протягом року після створення телекоммережі спецпризначення фінансувати вказану філію на рівні, не нижчому від фактичних обсягів 2010 року.
«У зв'язку з закінченням строку зобов'язань ПАТ «Укртелеком» щодо фінансування філії спеціалізованого електрозв'язку виникла необхідність організації утримання державного майна, яке перебувало в управлінні філії. З метою забезпечення функціонування ВЗСП і було створено казенне підприємство «Укрспецзв‘язок», на баланс якого повинно бути передано це майно», - зазначили у Держспецзв'язку.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Кабінет міністрів України звільнив Володимира Звєрєва з посади голови Держспецзв'язку і призначив на цю посаду Леоніда Євдоченка, який раніше обіймав посаду директора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ).