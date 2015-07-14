Кабмін створив казенне підприємство "Укрспецзв‘язок"

Про це повідомляється в розпорядженні уряду від 8 липня 2015 року, опублікованому на сайті Кабміну.

Згідно з документом, основним завданням «Укрспецзв'язку» буде забезпечення функціонування вузлів зв'язку спеціального призначення в мирний час, в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану згідно із законодавством.

Водночас Кабмін доручив Держспецзв'язку призначити керівника казенного підприємства і затвердити його статут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв'язку, підприємство «Укрспецзв‘язок» створено з метою передачі на баланс відомству майна філії спеціалізованого електрозв'язку компанії «Укртелеком», а саме мережі вузлів зв'язку спеціального призначення (ВЗСП). Ці вузли спецзв'язку забезпечують «функціонування системи управління державою в особливий період, а також в умовах надзвичайного стану та надзвичайних ситуацій».

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За даними прес-служби, умовами приватизації «Укртелекому», яка відбулася в 2011 році, було передбачено підтримання в належному стані державного майна і протягом року після створення телекоммережі спецпризначення фінансувати вказану філію на рівні, не нижчому від фактичних обсягів 2010 року.

«У зв'язку з закінченням строку зобов'язань ПАТ «Укртелеком» щодо фінансування філії спеціалізованого електрозв'язку виникла необхідність організації утримання державного майна, яке перебувало в управлінні філії. З метою забезпечення функціонування ВЗСП і було створено казенне підприємство «Укрспецзв‘язок», на баланс якого повинно бути передано це майно», - зазначили у Держспецзв'язку.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Кабінет міністрів України звільнив Володимира Звєрєва з посади голови Держспецзв'язку і призначив на цю посаду Леоніда Євдоченка, який раніше обіймав посаду директора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ).