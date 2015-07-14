Нардепи не скасували рішення щодо ухвалення закону про органи внутрішніх справ

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували лише 97 народних депутатів із 285, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням за цей проект постанови народний депутат з “Блоку Петра Порошенка” Віктор Чумак, який є одним із авторів проекту постанови, зокрема, зазначив, що згідно з інформацією, яку надали йому, регламентний комітет мав зібратися для розгляду, в тому числі цього питання, лише о 14.15 сьогодні, а рішення комітету було готове ще до цього часу.

Крім того, за його словами, депутату від БПП Віктору Пинзенику, який також є одним із авторів проекту постанови, взагалі повідомили, що засідання комітету сьогодні не буде.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому законопроекту "Про органи внутрішніх справ" (№2561-П) та проект постанови про скасування рішення ВР від 2 липня про прийняття в цілому проекту закону "Про Національну поліцію" (№2822-П).

Авторами обох проектів постанов є депутати від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Пинзеник, Віктор Чумак, Наталія Новак, Павло Різаненко та позафракційний Юрій Левченко.

Довідка УНІАН. Закон "Про органи внутрішніх справ" (№2561) визначає правові та організаційні основи діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері внутрішніх справ. У систему органів внутрішніх справ входять МВС, Національна поліція, органи виконавчої влади, які реалізовують політику у сфері захисту державного кордону (Державна прикордонна служба), у сферах міграції (Державна міграційна служба), у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також Національна гвардія.

Закон "Про Національну поліцію" (№2822) визначає правові основи організації та діяльності Національної поліції та статус поліцейських.