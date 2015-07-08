Порошенко пояснив, чому хоче підписати закон про поліцію найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

"Я сподіваюся, що найближчим часом я підпишу закон про поліцію, який ухвалений Верховною Радою України", - сказав президент.

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"Для того, щоб не допустити тих випадків... коли одночасно діють міліція і поліція, а ще, не дай Господь, почнеться протистояння силовиків, визначити кінцевий термін - за 2-3 місяці всі мають перейти на поліцейську систему організації правоохоронних органів, не лише патрульні, а всі, починаючи від районного слідчого", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня ухвалила Закон "Про Національну поліцію" (№2822).

Документ визначає правові основи організації та діяльності Національної поліції та статус поліцейських.