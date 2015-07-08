Порошенко пояснив, чому хоче підписати закон про поліцію найближчим часом
Президент України Петро Порошенко має намір найближчим часом підписати прийнятий Верховною Радою закон про поліцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.
"Я сподіваюся, що найближчим часом я підпишу закон про поліцію, який ухвалений Верховною Радою України", - сказав президент.
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"Для того, щоб не допустити тих випадків... коли одночасно діють міліція і поліція, а ще, не дай Господь, почнеться протистояння силовиків, визначити кінцевий термін - за 2-3 місяці всі мають перейти на поліцейську систему організації правоохоронних органів, не лише патрульні, а всі, починаючи від районного слідчого", - наголосив президент.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня ухвалила Закон "Про Національну поліцію" (№2822).
Документ визначає правові основи організації та діяльності Національної поліції та статус поліцейських.