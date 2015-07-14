МЗС України: постанова КС РФ про застосування рішень ЄСПЛ - цілеспрямований удар по системі захисту прав людини

У разі колізії між Конституцією РФ і рішенням ЄСПЛ пріоритет матимуть норми російської Конституції. У таких випадках Росія відмовлятиметься від виконання «спірних» рішень Суду. Оцінку ж конституційності рішень ЄСПЛ даватиме Конституційний суд РФ на підставі звернення державних органів Російської Федерації.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, повідомляє прес-служба відомства.

«МЗС України висловлює глибоку стурбованість вказаною постановою Конституційного суду РФ і розцінює її як цілеспрямований удар по системі захисту прав людини як в Російській Федерації, так і на європейському континенті в цілому», - зазначається в коментарі МЗС, і підкреслюється, що «прагнення російської влади дискредитувати контрольний механізм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має на меті, серед іншого - уникнути відповідальності за серйозні і масові порушення прав людини в анексованому Криму і на окупованому Донбасі».

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«Розуміючи, що жертви російської агресії і правового свавілля можуть добитись справедливості у Страсбурзі, російські чиновники зробили все для того, щоб заблокувати виконання рішень Європейського суду з прав людини і створити замкнутий цикл відтворення власної безкарності.

Зневажаючи основні принципи міжнародного права, які вимагають добросовісного виконання договірними державами взятих на себе зобов’язань, російська влада присвоїла собі повноваження вибирати, які рішення ЄСПЛ вона буде виконувати, а які ні. Таким чином російська держава запроваджує вибіркове правосуддя і позбавляє об’єктивного, неупередженого і відповідального судового захисту мільйони осіб, що звертаються до Суду за захистом своїх прав», - говориться у коментарі міністерства.

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МЗС України нагадує російській стороні, що «відповідно до пункту 1 статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод договірні сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Це зобов’язання є безумовним і не знає винятків, воно повинно добросовісно виконуватись всіма сторонами Конвенції, включаючи Російську Федерацію. Добросовісне виконання рішень ЄСПЛ випливає як з основних принципів міжнародного права, так і з обов’язків та зобов’язань, взятих на себе Росією під час набуття членства в Раді Європи.

Відмова Російської Федерації забезпечувати виконання рішень ЄСПЛ, поряд із прийняттям репресивного законодавства щодо «іноземних агентів», запровадженням цензури у ЗМІ та в Інтернеті, обмеженням свободи мирних зібрань, ігноруванням прав національних та інших меншин свідчить про широкомасштабний наступ російської влади на демократію, права людини і верховенство права в Росії».

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Тож МЗС України звертається із закликом до Ради Європи «дати адекватну відповідь цій негативній тенденції, насамперед - шляхом підтримки демократичних інститутів в самій Російській Федерації. Європейська демократична спільнота повинна застосувати всі політико-правові інструменти, наявні у нашому розпорядженні для того, щоб змусити російську владу повернутись на шлях демократичного розвитку і належного виконання своїх міжнародних зобов’язань» , а також до Комітету міністрів Ради Європи «поновити політичний моніторинг виконання Росією своїх обов’язків і зобов’язань перед цією Організацією та до Генерального секретаря РЄ з проханням підготувати доповідь про стан демократії, прав людини і верховенства права в РФ». МЗС України вважає, що «постанова Конституційного суду РФ має бути оцінена Венеціанською комісією на відповідність європейським принципам та стандартам».

Раніше УНІАН повідомляв, що Конституційний суд (КС) РФ ухвалив, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) можуть виконуватися на території РФ лише у разі, якщо вони не суперечать Основному закону країни.

Як зазначив на засіданні суддя КС РФ Сергій Маврін, якщо постанову ЄСПЛ, винесене за скаргою проти Росії, суперечить Конституції, "така постанова не зможе бути виконана".