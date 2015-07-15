Порошенко: ті, хто з гранатометів і кулеметів гатять у Закарпатті - терористи і бандити

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході наради, передає "5 канал".

Глава української держави наголосив, що ті, хто з гранатометів і кулеметів гатять у Закарпатті – терористи і бандити.

"Те, що вони шеврони патріотичні почепили, сутність ніяк не змінюється, і вина стає ще тяжчою. Отаманщини в Україні не буде! Ми пройшли цей досвід у 1917-1918 роках – і втратили державу", - наголосив Порошенко.

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При цьому він заявив, що в той час, як на фронті відбулась активізація, у глибокому тилу відбулись зіткнення, добре скоординовані з наступом терористів.

"Це найвіддаленіший регіон. Не існує більш віддалених точок, ніж Донбас і Закарпаття… … між тим, наразі в регіоні – найгірші показники мобілізації", - стверджує президент.

Нагадаємо, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Сьогодні, 15 липня, перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко повідомив журналістам, що головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля.