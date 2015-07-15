Порошенко: ті, хто з гранатометів і кулеметів гатять у Закарпатті - терористи і бандити

18:24, 15 липня 2015
Політика
2895 0

На території України отаманщини більше не буде.

REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході наради, передає "5 канал".

Глава української держави наголосив, що ті, хто з гранатометів і кулеметів гатять у Закарпатті – терористи і бандити.

"Те, що вони шеврони патріотичні почепили, сутність ніяк не змінюється, і вина стає ще тяжчою. Отаманщини в Україні не буде! Ми пройшли цей досвід у 1917-1918 роках – і втратили державу", - наголосив Порошенко.

Читайте такожВ Ужгороді через візит Порошенка посилили охорону та оточили аеропорт

При цьому він заявив, що в той час, як на фронті відбулась активізація, у глибокому тилу відбулись зіткнення, добре скоординовані з наступом терористів.

"Це найвіддаленіший регіон. Не існує більш віддалених точок, ніж Донбас і Закарпаття… … між тим, наразі в регіоні – найгірші показники мобілізації", - стверджує президент.

Нагадаємо, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Сьогодні, 15 липня, перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко повідомив журналістам, що головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter